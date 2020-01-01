Рецепты
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Чай с имбирем и красным перцем3 минут Легкий
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Салат "Классический Греческий"10 минут Легкий
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Салат "Овощной"15 минут Легкий
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Морепродукты для домашних посиделок20 минут Легкий
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Кунжутное печенье20 минут Легкий
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Салат с копченым лососем и овощами20 минут Легкий
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Баранина по-бразильски20 минут Средний
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Спегетти с травами25 минут Средний
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Пхали ассорти - грузинская закуска30 минут Легкий
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Окрошка на кефире со свеклой30 минут Легкий
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Свиные отбивные в пряном маринаде30 минут Средний
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Огурцы маринованные30 минут Средний
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Маринованные помидоры по-домашнему30 минут Средний
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Фасолевый салат с говядиной и зернами граната30 минут Средний
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Пряное рагу из овощей с рисом30 минут Сложный
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Шоколадные корзиночки с творожным кремом и ягодами40 минут Легкий
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Маринованные огурцы для сэндвичей40 минут Легкий
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Морс из красной смородины со специями и травами40 минут Легкий
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Курочка по-домашнему40 минут Легкий
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Домашние сырники с малиновым соусом40 минут Средний
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Картофельные зразы с мясной начинкой40 минут Средний
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Бисквит40 минут Средний
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Заливное из рыбы40 минут Средний
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Овощной плов с грибами50 минут Средний
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Жареная рыба по-домашнему50 минут Средний
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Голубцы домашние50 минут Средний
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Плов по-восточному50 минут Сложный
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Ароматная и острая горчица60 минут Легкий
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Рататуй60 минут Средний
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Мясо по-французски60 минут Средний
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Кекс с имбирем60 минут Средний
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Солянка капустная с мясом60 минут Средний
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Мясное рагу с кабачками60 минут Средний
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Шашлык из молодой баранины с медом80 минут Средний
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Фаршированные кабачки90 минут Легкий
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Курица с яблоками90 минут Легкий
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Шашлык из курицы90 минут Средний
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Свинина в апельсиновой глазури90 минут Средний
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Шашлык из свинины в горчичном маринаде90 минут Средний
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Огурцы-трясуны120 минут Легкий
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Йогуртовый десерт с клубникой120 минут Средний
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Борщ по-домашнему120 минут Средний
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Улитки Бриош120 минут Средний
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Велюте из белых грибов и шампиньонов120 минут Сложный
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Окрошка на квасе130 минут Средний
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Чахохбили130 минут Сложный
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Шашлык из свинины в гранатовом соусе140 минут Средний
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Свинина, запечённая с чесноком и перцем180 минут Средний
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Итальянский томатный соус180 минут Сложный
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Рагу из говядины в винном соусе240 минут Сложный
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Капуста квашеная с тмином7200 минут Легкий